Qué es el Movimiento San Isidro, los jóvenes en huelga de hambre a quienes el gobierno de Cuba desalojó por la fuerza y se llevó a paradero desconocido

El rapero cubano Maykel Castillo apenas puede hablar. Dice que se siente cansado, que tiene la boca reseca, que la lengua se le paga al paladar.

“Trato de no pensar en el hambre y en la sed. Fumo mucho, fumo lo más que puedo porque eso me hace olvidarme que tengo los labios secos, que tengo hambre. Estoy aquí acostado, tratando de no gastar energías, a ver cuánto aguanta el cuerpo”, le dice a BBC Mundo por teléfono desde La Habana.

Desde hace casi una semana, él, junto a una decena de personas, hacen una huelga de hambre en un apartamento a medio derrumbar en la parte antigua de La Habana.

Según cuentan a BBC Mundo, duermen en el piso, sobre una sábanas o colchonetas improvisadas.

Una cocina eléctrica vieja sirve para hervir el agua o hacer algo de comida para los que no están en huelga y las paredes descascaradas, los cables eléctricos expuestos y una escalera de madera medio podrida dan cuenta del paso de los años sobre un edificio que debió relucir hace un siglo.

Es desde 2018 la sede del Movimiento San Isidro (MSI), que agrupa a jóvenes artistas, periodistas independientes y académicos que se organizaron para oponerse a lo que consideran medidas represivas del gobierno de Cuba.

Han apostado por una estética irreverente y contestataria: generar controversia al mezclar arte y activismo político.

Y en un país con un solo partido político y donde las muestras de disidencia son frecuentemente reprimidas, se han vuelto, según denuncian, objetivo frecuente de la autoridades.

El grupo, que ha realizado controvertidas performances y lo que consideran actos de desobediencia civil (incluido uno en el que el propio Castillo se cosió la boca al ser citado a interrogatorio a una unidad de policía) decidió iniciar esta nueva protesta luego de que uno de sus miembros, el rapero Denis Solís, fuera arrestado y sentenciado por “desacato”.

BBC Mundo contactó con el Centro de Prensa Internacional de Cuba (CPI) para conocer la versión de las autoridades cubanas sobre la huelga.

En la respuesta, el CPI indicó que no existe una reacción oficial “al menos no de momento” sobre la “provocación que se intenta montar con el tema” y remitió enlaces con artículos publicados el martes en el portal Cubadebate y el miércoles por el diario estatal Granma.

En la nota de Cubadebate, el medio oficialista reconoce que “existe una huelga de hambre” en “una casa ubicada en La Habana Vieja”.

En el texto, califica a los huelguistas de “personas en condiciones socioeconómicas desfavorables” que “no trabajan o poseen antecedentes delictivos” y que “reclaman la liberación de Denis Solís, quien está asociado a grupos terroristas en los Estados Unidos”.

En tanto, Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, asegura que se trata de “un nuevo show, instrumentado desde Washington y Miami” y que “forma parte de los planes de subversión contra Cuba”.

A inicios de noviembre, el rapero cubano Denis Solís, miembro del MSI, trasmitió en vivo a través de Facebook el momento en el que expulsaba de su casa en La Habana a un policía que había ido a revisar su vivienda, aparentemente sin autorización.

Solís, que asegura ser un fiel seguidor de Donald Trump, a quien llama “mi presidente“, le dice al policía que no tiene derecho de entrar a su casa, lo ofende y se queja de supuestos abusos de las autoridades cubanas.

El 9 de noviembre, fue arrestado y dos días después, un tribunal habanero lo sentenció a ocho meses de cárcel.

“En dos días le hicieron un juicio y le metieron ocho meses (de prisión). No es la primera vez que esto pasa. A mí también me metieron preso. A Luis (Manuel Otero, creador del MSI) también”, insiste el rapero en conversación con BBC Mundo.

“Nos acosan todo el tiempo a nosotros y a nuestras familias… y tenemos que hacer algo para que esto acabe. Alguien tiene que dar la cara y sacrificarse, aunque sea con su vida, para que estos abusos no sigan pasando cuando el delito es pensar diferente”, dice Castillo.

Como acto de protesta, Otero, Castillo y otro grupo de personas, entre ellas varias mujeres, se declararon en huelga de hambre.

Algunos se han sumado, han cambiado la modalidad de la huelga (dos la hacían de sed también) o la han abandonado a lo largo de los días, mientras otra decena de activistas y miembros del grupo se plantaron en la sede del MSI.

Desde la pasada semana, artistas e intelectuales cubanos han firmado varias solicitudes para la liberación de Solís o en apoyo a los huelguistas y también se han reportado manifestaciones en solidaridad en varias ciudades de Europa y Miami.

El caso ha generado repercusión en diferentes medios internacionales, incluido el estadounidense Washington Post, el alemán DW o el español El País, que advirtieron que la protesta podría terminar en una “tragedia”.

Mientras, el Parlamento Europeo y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch pidieron a las autoridades de Cuba la liberación de Solís y el martes, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, tuiteó también en apoyo al Movimiento San Isidro.

We urge the Cuban regime to cease harassment of San Isidro Movement protestors and to release musician Denis Solís, who was unjustly sentenced to eight months in prison. Freedom of expression is a human right. The United States stands with Cuba’s people.

