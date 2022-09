¿Qué pasará ahora con las monedas, billetes y pasaportes que llevaban el sello de la reina?

Todo cambia

La Royal Mint (la casa de moneda del gobierno que produce monedas para Reino Unido) no dice cómo ni cuándo comenzará a emitir monedas con la cara del rey Carlos III, pero es probable que las monedas de la reina permanezcan en circulación durante muchos años y que el proceso para reemplazarlas sea gradual.

Getty Images El primer billete en llevar un retrato de la reina fue el billete de una libra en 1960.

Antes de que todas las monedas británicas se actualizaran para la decimalización en 1971, era bastante normal encontrar varios monarcas en ellas.

Si bien no se sabe cómo se verá el retrato de la moneda del rey, una moneda emitida en 2018 por la Royal Mint para conmemorar su 70 cumpleaños dio una pista. Y una cosa que parece segura es que se le mostrará mirando hacia el otro lado, hacia la izquierda.

La tradición dicta que la dirección en la que mira el monarca en las monedas debe alternarse para cada nuevo monarca.

Royal Mint

Una vez aprobados por el gobierno, los nuevos diseños se fabricarán en la Royal Mint en Llantrisant, Gales del Sur.

La reina ha aparecido en todos los billetes del Banco de Inglaterra desde 1960 (los billetes emitidos por los bancos escoceses e irlandeses del norte no representan a la monarca).

Hay alrededor de 4.500 millones de billetes individuales del Banco de Inglaterra por valor de unos 80.000 millones de libras esterlinas (cerca de US$93.000 millones) en circulación en este momento y, al igual que con las monedas, estos se eliminarán gradualmente.

Todos los billetes y monedas seguirán siendo de curso legal. El Banco de Inglaterra dará muchos avisos si eso va a cambiar.

Estampillas y buzones

Desde 1967, todos los sellos emitidos por el correo británico (Royal Mail) han presentado una silueta en relieve del perfil lateral de la reina Isabel II.

El correo dejará ahora de producir estampillas de la reina Isabel II, aunque todavía se pueden usar en cartas y paquetes, y comenzará el proceso para crear otros nuevos.

Royal Mail En 2018 se lanzaron seis nuevos sellos para honrar al príncipe Carlos en su 70 cumpleaños.

El nuevo rey ha aparecido en estampillas antes, pero Royal Mail aún no dice cómo se verán los nuevos diseños con él.

Además de poner al monarca en los sellos, Royal Mail pone cifras reales en muchos buzones de correo.

Más del 60 % de los 115.000 buzones de correo de Reino Unido llevan la marca EIIR de la reina Isabel II: E de Elizabeth (Isabel) y R por Regina, que significa reina. En Escocia, tienen la corona escocesa.

Fuera de Escocia, todos los buzones de correo nuevos ahora contarán con la clave del rey, pero como la cantidad de buzones nuevos instalados es bastante baja, podría pasar algún tiempo antes de que te encuentres uno de estos.

Sello de aprobación real

Desde el kétchup hasta los paquetes de cereales y perfumes, muchos productos llevan las armas reales junto con las palabras “By appointment to Her Majesty the Queen” (algo así como “Con cita previa con Su Majestad la Reina”, en español).

BBC

Se trata de productos a los que se les ha concedido una Cédula Real, lo que significa que la empresa que los fabrica abastece periódicamente a las Casas Reales.

Durante más o menos el último siglo, el monarca, su consorte y su heredero han emitido cada uno sus propias garantías reales, lo que los convierte en otorgantes, y actualmente hay alrededor de 900 cédulas reales en poder de 800 empresas.

Cuando fallece un otorgante, cualquier garantía real que haya emitido se anula y la compañía tiene dos años para dejar de usar el sello real. (Excepcionalmente, las órdenes emitidas por la reina madre se mantuvieron durante cinco años después de su muerte).

Las garantías que Carlos ha emitido como príncipe de Gales continuarán ahora que él es rey porque van con la casa real, no con el título.

Existe la expectativa de que el nuevo rey le otorgue ahora a su hijo y heredero, el príncipe William, la capacidad de emitir sus propias garantías.

Pasaportes seguirán siendo válidos

Pero no es solo el dinero, los sellos y las garantías lo que debe actualizarse.

Todos los pasaportes británicos se emiten a nombre de Her Majesty (Su Majestad) y siguen siendo válidos para viajar, pero para los pasaportes nuevos, la redacción en el interior de la portada se actualizará a His Majesty (Su Majestad, en la forma masculina del inglés).

Las fuerzas policiales de Inglaterra y Gales tendrán que cambiar la clave real de la reina Isabel II en el centro de las placas de sus cascos.

Los abogados y procuradores que hayan sido designados por la monarca para ser abogados de la reina ahora serán conocidos como abogados del rey con efecto inmediato.

Y finalmente, el himno nacional cambiará sus palabras de “Dios Salve a la Reina” (“God Save the Queen”).

Después de que Carlos sea proclamado rey oficialmente en una ceremonia formal, se hará un anuncio público desde el balcón del Palacio de St. James, que incluirá el llamado: “Dios salve al rey”(“God Save the King”).

Luego se tocará el himno nacional con esas palabras cantadas por primera vez desde 1952.