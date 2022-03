Rusia invade Ucrania: más de cien diplomáticos boicotean un discurso del canciller ruso Serguéi Lavrov ante la ONU y abandonan la sala

La intervención de Lavrov tuvo lugar durante la Conferencia de Desarme que se celebra en la sede la ONU en Ginebra.

Cuando comenzó a difundirse el mensaje pregrabado del diplomático ruso, la mayoría de las delegaciones presentes abandonaron la sala, incluyendo los representantes de Ucrania, la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Japón.

Ambassadors and diplomats stage walkout at UN as Russian FM Lavrov addresses Human Rights Council.https://t.co/NigdIWJjE7 pic.twitter.com/tbU93ycvMX

— NBC News (@NBCNews) March 1, 2022