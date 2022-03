Rusia y Ucrania | Anonymous: “Intensificaremos los ataques contra el Kremlin”

El colectivo de hackers activistas Anonymous ha estado bombardeando Rusia con ataques cesde que declaró la “guerra cibernética” al presidente Vladimir Putin en represalia por la invasión de Ucrania.

Varios de los hackers que operan bajo este estandarte hablaron con el reportero cibernético de la BBC Joe Tidy sobre sus motivos, tácticas y métodos de colaboración.

De todos los ciberataques llevados a cabo desde que comenzó el conflicto de Ucrania, destaca un hackeo de Anonymous a las redes de televisión rusas captado en un vídeo que se ha hecho viral.

El breve clip filmado por alguien en su sala de estar muestra las transmisiones de varios canales en una televisión por cable rusa interrumpidas con imágenes de bombas explotando en Ucrania y soldados rusos capturados hablando sobre los horrores del conflicto.

El video comenzó a circular el 26 de febrero y fue compartido por las mayores cuentas de redes sociales de Anonymous con millones de seguidores.

“El colectivo de hackersinformáticos #Anonymous pirateó los servicios de transmisión rusos Wink e Ivi (como Netflix) y los canales de televisión en vivo Rusia 24, Canal Uno, Moscú 24 para transmitir imágenes de guerra desde Ucrania”, se lee en una publicación.

