SiMeGanoElAvion: las ingeniosas reacciones ante la sorprendente propuesta de López Obrador de rifar el avión presidencial de México

Otros internautas querían saber cuál es el mejor lugar “para estacionar un avión grande”.

El repentino interés por esta cuestión surgió tras una insólita propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Ante la imposibilidad de vender el avión presidencial que lleva más de un año estacionado en un hangar de California, López Obrador planteó la posibilidad de rifarlo.

Es solo una de las cinco opciones de las que habló AMLO este viernes en su conferencia matutina, pero sin duda es la que más eco encontró en redes sociales, donde se convirtió en objeto de numerosas bromas y memes.

La propuesta es la siguiente: que Lotería Nacional venda seis millones de boletos a 500 pesos (unos US$26) cada uno para así recaudar 3.000 millones de pesos (unos US$160 millones).

“El avión son US$130 millones, 2.500 millones de pesos. [Al ganador o ganadora] se le daría ya incluido un servicio de operación de dos años o de un año”, dijo López Obrador durante la conferencia.

“Tendríamos que definir algunas reglas como condición, porque aun cuando alguien se saque el avión sería muy lamentable que lo malbaratara”, prosiguió el mandatario.

“Como norma tendríamos que ponerle que si lo vende sea por su valor. Si lo va a rentar tiene que tener una empresa que se lo administre, hay ciertas cosas que tendría que resolver”.

La iniciativa de AMLO rápidamente pasó a ser el tema más comentado en las redes mexicanas, con etiquetas como #SiMeGanoElAvion, #AvionPresidencial, #NoEsBroma, #AMLOySusTrucos convertidas en tendencia en Twitter.

The best meme of #AvionPresidencial pic.twitter.com/atnNJhE2iQ

