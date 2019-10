Tanvi Barman, la adolescente que organiza fiestas de cumpleaños para niños sin hogar en EE. UU.

La adolescente de California, Estados Unidos, decidió dedicar sus fines de semana a organizar fiestas para niños que no tienen casa y viven en centros de acogida.

Es la primera vez que los ve, pero “en menos de una hora me agarran la mano, me tiran de la manga, y confían en mí”, cuenta Barman a CBS.

Algunos nunca han celebrado un cumpleaños, y disfrutan de un momento en que son el centro de atención. “Es muy duro para estos niños encontrar felicidad en sus vidas. Yo puedo darles un día en el que se sientan especiales y queridos”, cuenta la joven estadounidense.

There are 2.5 million homeless children in the U.S., & many living in shelters have never had a birthday celebration.

A teenage volunteer is working to change that — because every child, regardless of circumstances, is worth it.

Here's @JanetShamlian https://t.co/OqWK2RpaW2 pic.twitter.com/baTsfdFGiV

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) October 3, 2019