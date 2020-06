TikTokgate: la “broma” a Trump en TikTok que miles de adolescentes aseguran que hicieron para dejar vacíos los asientos en el mitin de Tusla

Todo había sido preparado con pompa para el gran regreso a la campaña.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvía este sábado otra vez al ruedo de los mítines electorales tras el largo lapso de la pandemia del coronavirus.

Y pese a los temores de que un evento de este tipo podría contribuir a la propagación del covid-19 en un país donde ya han muerto casi 120.000 personas por esa causa, el mandatario anunció que un millón de seguidores habían pedido entradas para ver y escuchar a su presidente.

“¡Casi un millón de personas solicitaron entradas para el Rally de la noche del sábado en Tulsa, Oklahoma!”, escribió en Twitter.

Mientras un funcionario de Tusla pronosticó que esperaban unas 100.000 en las afueras del lugar del evento, el Bank of Oklahoma Center.

Era tanta la multitud esperada que por primera vez desde que Trump se sumó a la política hace cuatro años, los organizadores decidieron instalar un escenario al aire libre para que el presidente también pudiera hablar a los que se quedarían fuera del lugar.

“Esta será la primera vez que el presidente hablará en persona a las multitudes que se encuentren tanto adentro como afuera”, escribió en Twitter Brad Parscale, el jefe de campaña de Trump.

The outdoor stage for @realDonaldTrump’s Rally in Tulsa being built.

This will be the 1st time that POTUS speaks to BOTH crowds in person – inside & outside.

If you come to the rally and don’t get into the BOK Center before it’s full, you can still see the President in person! pic.twitter.com/7hoLFgzvLA

— Brad Parscale (@parscale) June 20, 2020