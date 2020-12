“Trump está incitando a la violencia”, asegura un funcionario electoral republicano de Georgia, EE.UU.

En una enérgica declaración, Gabriel Sterling, un republicano, dijo: “¡Todo ha ido demasiado lejos! ¡Todo! ¡Tiene que parar!”.

Georgia está realizando un segundo recuento de votos en el estado a pedido de la campaña de Trump.

El presidente electo, el demócrata Joe Biden, fue declarado ganador por estrecho margen.

El portavoz de la campaña de Trump, Tim Murtaugh, señaló que están tratando de asegurarse de “que se cuenten todos los votos legales y no se cuenten los votos ilegales”.

“Nadie debe participar en amenazas o violencia y, si eso ha sucedido, lo condenamos plenamente”, indicó.

Los hechos se producen después de que el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, expresó que su Departamento de Justicia hasta ahora no ha encontrado pruebas que respalden las afirmaciones de Trump de fraude en las elecciones.

Con la voz temblorosa de ira en una conferencia de prensa en Atlanta, Sterling, el gerente de implementación de los sistemas de votación del estado, reprendió a sus compañeros republicanos, incluido el presidente.

Dijo que un contratista de 20 años en el condado de Gwinnett, que trabaja para Dominion Voting Systems -una empresa que vende software y hardware para elecciones y se ha convertido en objetivo de las infundadas teorías de conspiración de la derecha-, había recibido amenazas de muerte.

La familia del trabajador también estaba siendo acosada, agregó Sterling.

El hombre no identificado ha sido amenazado con una en forma de horca y acusado de traición, dijo Sterling, después de transferir un informe sobre lotes de votos a una computadora del condado para que pudiera leerlo.

Sterling indicó que él mismo tiene un guardia policial afuera de su casa, mientras que la esposa del Secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, estaba “recibiendo amenazas sexualizadas en su teléfono celular”.

“Señor Presidente, usted no ha condenado estas acciones ni este lenguaje“, añadió Sterling. “Senadores, ustedes no han condenado estas acciones ni este lenguaje”.

“Necesitamos que dé un paso al frente y si va a asumir una posición de liderazgo, ¡demuéstrelo!”

Sterling añadió: “amenazas de muerte, amenazas físicas, intimidación, es demasiado, no está bien, han perdido la autoridad moral para afirmarlo”.

El funcionario también citó amenazas de violencia contra Chris Krebs, quien fue despedido el mes pasado como jefe de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos, después de que cuestionó las acusaciones de fraude de Trump.

Y condenó al abogado de Trump, Joe DiGenova, quien dijo el lunes que Krebs debería “darle un tiro al amanecer”.

Dirigiéndose directamente a Trump, Sterling continuó: “Tiene derecho a ir a los tribunales. Lo que no tiene la capacidad de hacer, y debe dar un paso al frente y decir esto, es dejar de inspirar a la gente a cometer posibles actos de violencia“.

“Alguien va a resultar herido, alguien va a recibir un disparo, alguien va a morir, y no está bien”.

Añadió: “Sé el hombre más maduro, y detente, interviene, dile a tus seguidores que no sean violentos, que no intimiden. Todo lo que está mal es anti-estadounidense”.

El presidente Trump respondió retuiteando un video del discurso de Sterling, pero sin hacer referencia a las preocupaciones sobre las amenazas de violencia.

Lo que sí hizo fue repetir sus acusaciones de fraude electoral: “Elección manipulada. Muestra firmas y sobres. Expón el fraude electoral masivo en Georgia”.

Rigged Election. Show signatures and envelopes. Expose the massive voter fraud in Georgia. What is Secretary of State and @BrianKempGA afraid of. They know what we’ll find!!! https://t.co/Km7tRm2s1A

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2020