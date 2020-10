Trump y China: qué se sabe de la cuenta bancaria del presidente que reveló el NYT (y por qué se burlan en el país asiático)

Aunque por años la prensa estadounidense ha cuestionado a Donald Trump por supuestamente no pagar impuestos, este miércoles The New York Times (NYT) reveló que entre 2013 y 2015 el actual mandatario pagó US$188.561 en impuestos… en China.