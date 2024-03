Mediante una declaración, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró el 31 de marzo como el Día de la visibilidad transgénero. El anuncio fue rechazado por grupos conversadores del país norteamericano.

“Proclamo el 31 de marzo de 2024 como día de la visibilidad transgénero. Hago un llamado a todos los estadounidenses a unirse a nosotros para elevar las vidas y las voces de las personas transgénero en toda nuestra nación y trabajar para eliminar la violencia y la discriminación basada en la identidad de género”, citó un comunicado de la Casa Blanca firmado por Biden.

Entre los fundamentos para tomar la medida, el mandatario destacó que su administración ha ido eliminando acciones de racismo y discriminación contra estos grupos.

“Estoy orgulloso de haber nombrado líderes transgénero para mi Administración y de haber puesto fin a la prohibición de que los estadounidenses transgénero sirvan abiertamente en nuestro Ejército. Estoy orgulloso de haber firmado Órdenes Ejecutivas históricas que fortalecen la protección de los derechos civiles en vivienda, empleo, atención médica, educación, sistema de justicia y más”, explica el documento oficial.

Los grupos conservadores de los Estados Unidos calificaron el anuncio de la administración Biden como una “escandalosa declaración”. Incluso piden a las iglesias católicas tomar medidas rigurosas contra el mandatario.

“La declaración sin precedentes y escandalosa del 31 de marzo, del Día de la visibilidad transgénero, del presidente Joe Biden, quien tiene el coraje para declararse a sí mismo católico, constituye la más grande ofensa hacia Dios y a los millones de católicos y cristianos en América y el mundo” , escribió en su red social X, Carlo Maria Viganó, nuncio apostólico de los Estados Unidos.

Este tipo de mensajes, a criterio del líder religioso, han servido para manipular e impulsar otro tipo de corrientes. Entre estas, la eutanasia, la manipulación, el aborto y el abuso, indica el líder religioso.

“Yo urjo a los ciudadanos americanos y a sus representantes en el gobierno a reconocer la total falta de importancia de Joe Biden para mantener una posición institucional sobre el tema. Es bien sabido que lo usan fraudulentamente para manipular la elección presidencial del 2020”.

