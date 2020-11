Biden: Nuestro primer trabajo será poner al covid-19 bajo control

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dio su discurso de victoria colmado de llamados a la unidad y con la promesa de hacer que el país “vuelva a ser respetado en todo el mundo”.

Biden anunció que tan pronto como el lunes conformará un grupo de trabajo con “científicos líderes” con el objetivo de buscar una solución para controlar la propagación del covid-19 en Estados Unidos, país que lidera al mundo en cuando al número de contagios con más de 9.8 millones de contagios y 237 mil muertos a quienes dedicó palabras durante su discurso.

“El lunes estableceré un grupo de científicos y expertos líderes como asesores” para trabajar “en un plan que entrará en vigencia el 20 de enero de 2021”, aseguró.

El presidente electo y vicepresidente durante el mandato de Barack Obama (2008-2015) instó a Estados Unidos a dejar atrás la polarización de los últimos años. “Es hora de bajar la temperatura, mirarnos, escucharnos de nuevo y dejar de ver a nuestros oponentes como rivales. Es el momento de sanar en Estados Unidos”, aseguró.

Tonight, the whole world is watching America. I believe at our best America is a beacon for the globe.

And we lead not by the example of our power, but by the power of our example.

