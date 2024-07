El presidente estadounidense, Joe Biden, pidió este domingo 21 de julio el voto para la vicepresidenta, Kamala Harris, como su sustituta de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre, a través de un mensaje en la red social X, unos minutos después de anunciar que abandona la carrera.

La desición surgió después de que un grupo de demócratas pidiera al presidente Biden que cediera la candidatura. Al menos 32 congresistas y tres senadores pidieron en las últimas semanas el fin de la campaña de reelección.

Hace dos días se realizó la última petición por un grupo de diez congresistas, esto luego del debate entre Biden y su contrincante, Donald Trump.

"Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas, es hora de unirnos y vencer a Trump. Hagámoslo”, expresó el mandatario estadounidense.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV