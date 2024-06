El jueves 27 de junio el presidente Joe Biden tuvo un debate con Donal Trump, candidato a la presidencia de los EE. UU., y el resultado no fue el mejor para los demócratas.

Durante el debate, la intervención de Biden se caracterizó porque perdía el hilo e incluso se llegó a trabar, en resumen, su discurso fue catalogado como débil y como un “desastre político”.

Es por ello que algunos demócratas se empezaron a cuestionar si él debe seguir con la candidatura o lo mejor sería elegir a alguien más, la fecha límite para cambiar de candidato es en agosto.

“Lo hicimos bien”

El viernes 28 de junio Joe Biden estuvo en un mitin político en Carolina del Norte y aseguró que está capacitado para continuar su labor como presidente y también aseguró que ganará las elecciones programadas para noviembre 2024.

En el discurso reconoció que ya no “camina con tanta facilidad”, actualmente tiene 81 años, pero también recalcó que sí “sabe decir la verdad y hacer su trabajo”. También aprovechó para recordar a sus oyentes que si Trump, de 78 años, llegase a ganar las elecciones “destruiría la democracia” del país.

Biden admitió que "no debate tan bien como solía", pero defendió su capacidad para gobernar e instó a los estadounidenses a compararlo con la alternativa: el expresidente Donald Trump.

"Sé que no soy un hombre joven, es evidente", dijo Biden entre aplausos, quien con 81 años es el mandatario de más edad en la historia del país.

"No camino con tanta facilidad como solía. No hablo con tanta fluidez. No debato tan bien como solía. Pero, esto es lo que sé. Sé decir la verdad. Distingo el bien del mal. Sé cómo hacer este trabajo", afirmó con voz enérgica.

Biden habló con un tono más firme y constante que el empleado durante el debate, donde su voz sonaba ronca debido a una gripe. Apoyado por un teleprompter, expuso argumentos más concisos contra Trump, describiéndolo como un peligro para la democracia estadounidense.

"Vamos a proteger y defender nuestra democracia. Eso es lo que está en juego en estas elecciones: nuestra libertad, nuestra democracia. La propia esencia de Estados Unidos, eso es lo que está en juego", argumentó.

La actuación de Biden fue bien recibida en algunos círculos demócratas, que se mostraron aliviados por la enérgica intervención del presidente, en contraste con su desempeño en el debate, según dijeron a EFE fuentes próximas al partido.

Además, la campaña utilizó inmediatamente extractos del mitin para promocionar la intervención del mandatario en redes sociales. Por ejemplo, utilizaron una parte en la que Biden clamaba: "¡Como millones de estadounidenses, sé que cuando te derriban, te levantas!" para combinarla con la canción Tubthumping de la banda británica Chumbawamba que, en su estribillo, repite: "Me derriban, pero me vuelvo a levantar. Nunca me van a dejar en el suelo".

Trump toma ventaja

Por su lado, el expresidente y candidato presidencial republicano Donald Trump se burló de Biden. En una cuenta oficial de redes sociales, subió un video de 30 segundos en donde se ven algunos incidentes que ha tenido frente a las cámaras.

En el debate del jueves, Trump afirmó que su gobierno se caracterizo por financiar universidades negras (universidades públicas para grupos marginados como afros o raizales). Por eso y otras aseveraciones Biden expresó “batió un nuevo récord de mentiras en un solo debate".

El miércoles 26 The New York Times publicó la última encuesta nacional en la que se mostraba a Trump con mayor intención de votos entre la población estadounidense.