Bill Gates recibe la primera dosis de vacuna contra el coronavirus y esta fue su reacción

Bill Gates, el fundador de Microsoft, recibió este viernes públicamente la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos.

“Me siento genial”, dijo el multimillonario después de recibir la dosis este 22 de enero, así como la había anunciado en diciembre último.

“Uno de los beneficios de tener 65 años es que soy elegible para la vacuna covid-19″, dijo Gates en las redes sociales antes de dar los respectivos agradecimientos.

“Gracias a todos los científicos, participantes de ensayos, reguladores y trabajadores de salud de primera línea que nos llevaron a este punto”, agregó.

De acuerdo con el diario Semana, el empresario se comprometió a trabajar con el nuevo presidente de EE. UU., Joe Biden, y la vicepresidenta, Kamala Harris, en temas espinosos como el covid-19 y el cambio climático.

Lea también: Bill Gates es el principal dueño de tierra para cultivo de EE. UU., según reporte

“Aunque el covid-19 continuará dominando legítimamente la agenda, EE. UU. también tiene la oportunidad de liderar al mundo para evitar un desastre climático”, agregó, citado por ese medio.

Gates es uno de los partidarios de aplicar las medidas sanitarias como el uso de la mascarilla y el distanciamiento para contrarrestar el alto contagio de casos de covid-19.

El multimillonario ha enfrentado señalamientos de “haber creado el coronavirus” junto a otros empresarios. En Perú, incluso, un tribunal los tildó en una resolución de “grupo criminal”.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd

— Bill Gates (@BillGates) January 22, 2021