BioNTech y Pfizer realizan ensayos clínicos en una nueva vacuna con mayor eficacia contra la variante delta

La cofundadora y directora médica de BioNTech, Özlem Türeci, informó que la vacuna contra el covid-19 se puede adaptar velozmente a nuevas cepas debido a la tecnología de ARN mensajero con la que trabaja la empresa alemana.

Esta novedosa tecnología utiliza el código genético de la proteína espícula del virus que causa el covid-19, el SARS-CoV-2, y le enseña al cuerpo humano a producirla por sí mismo para luego aprender a combatirla.

Lea también: “El mundo está más cerca del comienzo que del final de la pandemia”: El desalentador pronóstico de Larry Brilliant sobre el coronavirus

“La vacuna que estamos usando ahora tiene la proteína de pico original, y lo único que básicamente necesitamos hacer es cortar esta parte y tomar la proteína de pico de la variante delta”, informó la científica alemana de origen turco al medio Fast Company.

De acuerdo a Türeci, la tecnología ARN mensajero, utilizada en las vacunas contra el coronavirus, “puede servir como lo que se llama tecnología de plataforma, lo que significa que si simplemente haces un cambio en una secuencia del código, la tecnología es tan estable que todo lo demás permanece básicamente igual”.

Debido a esto, no es necesario hacer cambios radicales en la fabricación de esta nueva vacuna contra la variante Delta, ya que puede utilizar el proceso original. No obstante, la cofundadora de BioNTech comentó que esto se debe discutir con los reguladores y demostrar que existe un control de calidad.

Gracias a esta tecnología, desarrollar una nueva versión de la vacuna puede llevar tan solo unas semanas.

Además: EXO-CD24: el fármaco israelí que logra recuperar en cinco días a pacientes en estado grave por covid-19

“Si se tiene la secuencia, en principio, podemos hacer la vacuna en menos de cuatro semanas”, estableció el director ejecutivo de BioNTech y cofundador de la empresa, Uğur Şahin.

“Con todas las pruebas que se requieren, nos lleva menos de 100 días enviar realmente la vacuna”, agregó.

A pesar de esto, BioNTech considera que por el momento no será necesario modificar la vacuna contra el coronavirus para contrarrestar la variante delta, ya que una tercera dosis de refuerzo es suficiente para aumentar la protección ante esta cepa.

Asimismo, indicaron que si una tercera dosis resulta eficaz, por razones prácticas es un proceso más sencillo que realizar una vacuna completamente nueva. No obstante, esto no significa que las futuras variantes del virus no cambiarán esta postura adoptada por la empresa alemana.

Este lunes, Şahin comentó que es “muy posible que en los próximos seis a 12 meses, surjan más variantes que requieran la adaptación de la vacuna”.

Lea más: Coronavirus: El mundo supera los 200 millones de casos, aunque la actual ola se estabiliza

Debido a esto, BioNTech se encuentra probando versiones de la vacuna contra el covid-19 para todas las cepas, incluidas las variantes alfa, beta, gamma, delta, épsilon, lamda y theta.

“Lo estamos probando y evaluando continuamente, y también tenemos un enfoque particular en la variante Lambda, que surgió en América del Sur”, comentó el director ejecutivo de BioNTech.

“Este es realmente un enfoque en el que evaluamos y evaluamos globalmente qué tipo de variantes están surgiendo, y lo estamos evaluando desde el principio. Estamos preparando la columna vertebral de ADN para asegurarnos de que, si fuera necesaria una nueva variante de vacuna, podamos actuar con rapidez“, finalizó.