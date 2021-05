Bombas molotov, armas y 22 mil municiones: el impresionante arsenal que se encontró en la casa del atacante de San José que cobró la vida de nueve personas

Samuel Cassidy, el autor de un tiroteo en San José California que dejó nueve muertos el 26 de mayo de 2021, tenía en su residencia latas de gasolina, bombas molotov, 12 armas de fuego y aproximadamente 22 mil diferentes tipos de municiones.

Las armas y municiones fueron localizadas luego de una inspección que realizó el FBI en conjunto con el Departamento de Policía de San José, luego de controlar un incendio que se produjo en la vivienda del atacante a las 6:36 horas, aproximadamente.

