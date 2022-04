Boris Johnson se reúne con Volodomir Zelenski en visita sorpresa a Ucrania (el apoyo, el armamento pesado y promesas de ingreso en la Unión Europea)

Londres anunció asimismo una nueva partida de financiación de US$500 millones para Ucrania a través del Banco Mundial, lo que eleva el monto total de los fondos comprometidos por esa vía a US$1 mil millones.

La ayuda económica, sujeta todavía al visto bueno del Parlamento británico, contribuirá a “continuar manteniendo en funcionamiento servicios humanitarios vitales”, señaló el Gobierno.

Por motivos de seguridad, el despacho oficial de Johnson rehusó ofrecer más detalles sobre el viaje de este 9 de abril, que se hizo público cuando la embajada de Ucrania en el Reino Unido divulgó en su cuenta de Twitter una fotografía de ambos mandatarios ya reunidos.

“Ucrania ha desafiado a la probabilidad y ha hecho retroceder a las fuerzas rusas de las puertas de Kiev”, dijo el primer ministro británico, que calificó la resistencia ucraniana como “la mayor hazaña bélica del siglo XXI”.

Johnson, que había visitado la capital ucraniana por última vez a principios de febrero, pocas semanas antes de que Rusia iniciara su invasión, alabó el “decidido liderazgo” de Zelenski y el “invencible heroísmo y coraje de los ucranianos”, que han logrado oponerse a los “monstruosos propósitos” del presidente ruso, Vladímir Putin.

Lea más: Compartiendo el espacio con los muertos: el horror que vivieron civiles hacinados en un sótano en el norte de Ucrania

“Hoy he dejado claro que el Reino Unido se mantiene incondicionalmente a su lado en esta lucha y que estamos aquí con vistas al largo plazo”, recalcó.

Today I met my friend President @ZelenskyyUa in Kyiv as a show of our unwavering support for the people of Ukraine.

We're setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country's struggle against Russia’s barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2022