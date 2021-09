Boxeador Manny Pacquiao anuncia su candidatura a la presidencia de Filipinas en 2022

Pacquiao, conocido como “Pac Man”, es el único boxeador en haber sido campeón del mundo en ocho categorías de peso diferentes, y es una fuente inagotable de orgullo para los filipinos.

El boxeador tomó su decisión de ser candidato algunas semanas después de su último combate profesional, cuando fue derrotado el 22 de agosto en Las Vegas por el cubano Yordenis Ugas.

Manny Pacquiao ya entró en política en 2010, al ser elegido diputado, antes de ser senador en 2016. Ha generado controversias por sus declaraciones favorables a la pena de muerte y hostiles a la homosexualidad.

I boldly accept the challenge of running as PRESIDENT of the Philippines. We need progress. We need to win against poverty. We need government to serve our people with integrity, compassion and transparency. The time is now. I am ready to rise to the challenge of leadership. 🇵🇭 pic.twitter.com/suN1zFTxyW

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 19, 2021