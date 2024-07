El precandidato republicano y expresidente de EE.UU., Donald Trump (2017- 2021) fue evacuado del mitin que ofrecía en la tarde de este sábado en Butler, Pensilvania, después de que se escucharan tiros en lugar y que al parecer lo alcanzaron a herir.

Según constató EFE desde el lugar, se pudieron escuchar disparos, pero no está claro si de los servicios de seguridad o del supuesto atacante.

El empresario Elon Musk publicó en su cuenta de X, antes Twitter, un vídeo donde se observa lo ocurrido durante este incidente. Musk menciona que desea la pronta recuperación de Trump:

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF