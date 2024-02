El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó el miércoles 28 de febrero en su cuenta de X que su país no venderá las supuestas reservas de bitcóin que posee, a pesar de que su valor ha superado los US$60 mil.

"No venderemos, por supuesto, al final 1 BTC = 1 BTC (esto era cierto cuando el precio de mercado estaba bajo y es cierto ahora), escribió en inglés en la referida red social.

When #Bitcoin’s market price was low, they wrote literally thousands of articles about our supposed losses.



Now that #Bitcoin’s market price is way up, if we were to sell, we would make a profit of over 40% (just from the market purchases), and our main source of BTC is now our…