Bukele, Castro y otros líderes felicitan a Trump por las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2024

La red social X ha sido el canal en el que presidentes y líderes han enviado su felicitación a quien ya catalogan como el próximo presidente de los Estados Unidos: Donald Trump.

El candidato republicano se encuentra a poco de oficializar su reelección como presidente de los Estados Unidos. La proyección electoral desde la noche del 5 de noviembre y que se mantuvo hasta la madrugada del 6, posicionaba a Trump por delante de la candidata demócrata, Kamala Harris.

Los efectos ante una reelección de Trump, a criterio de analistas, significaría un retorno de la política de cero tolerancia a la migración, que tendría consecuencias directas en la región centroamericana.

Los registros digitales dan cuenta que el primer presidente en felicitar a Trump fue Nayib Bukele, de El Salvador.

El mandatario del país centroamericano fue criticado por Trump durante la campaña, a quien responsabilizó por la migración de pandilleros a los Estados Unidos.

Por otro lado, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, felicitó a Donald Trump, destacando que la jornada electoral se desarrolló en un ambiente pacífico.

La mandataria espera que Estados Unidos, con Trump a la cabeza, fortalezca las relaciones con América Latina y El Caribe.

Pero en otras partes del mundo los presidentes y líderes se suman a las felicitaciones a favor del republicano. Emanuel Macron, presidente de Francia, también felicitó a Trump, con quien espera trabajar “con respeto y ambición”.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, también envió un mensaje al republicano por un “histórico regreso a la Casa Blanca".

Dear Donald and Melania Trump,



Congratulations on history’s greatest comeback!



Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America.



This is a huge victory!



In true friendship,… pic.twitter.com/B54NSo2BMA