El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticó el jueves 22 de febrero a la prensa de su país y se hizo eco de teorías de la conspiración durante un discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un mega evento que reúne a políticos y activistas de la derecha dentro y fuera de EE. UU.

Bukele, que fue recibido entre vítores por decenas de asistentes a la conferencia, defendió también su polémica victoria en las pasadas elecciones presidenciales y legislativas del país, donde recibió un 84% del apoyo en medio de denuncias de irregularidades por parte de la oposición.

"Tuvimos unas elecciones libres y justas y logramos una victoria arrasadora (…) el pueblo de El Salvador ya despertó y ustedes también pueden", dijo el político salvadoreño.

Durante su intervención, el presidente del país centroamericano criticó en varias ocasiones a la prensa salvadoreña, acusándola de ser "noticias falsas" y de estar recibiendo financiación del multimillonario húngaro George Soros y de las “élites globales”.

"La democracia necesita una prensa libre, pero informen sobre los hechos y no sean unos títeres de quienes los financian", señaló el mandatario.

Soros es un blanco común no solo de Bukele sino de varios políticos, especialmente de ultraderecha, tanto en EE. UU. como en Europa. La organización estadounidense Anti Defamation League ha denunciado que las críticas a Soros y las teorías de la conspiración que lo señalan replican “mitos antisemitas” de larga data.

Nayib Buikele at CPAC:



"They say globalism comes to die a CPAC. I'm here to tell you that in El Salvador, it's already dead. But if you want globalism to die here too, you must be willing to unapologetically fight against everything and everyone that stands for it." pic.twitter.com/WLC13EE05g