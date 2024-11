Bukele envía mensaje y da por ganador a Trump en las Elecciones de Estados Unidos 2024

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio por ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos a Donald Trump. Por medio de la red social X el mandatario centroamericano felicitó al expresidente y candidato republicano Trump.

El mensaje de Bukele fue posteado a las 00.35 horas de este miércoles 6 de noviembre, hora en la que el propio Donald Trump aún no había dado algún discurso sobre las proyecciones electorales de Estados Unidos.

Bukele felicitó a Trump a quien dio como ganador de las elecciones. También le deseó una bendición y guía para su gestión. El mensaje fue acompañado por una fotografía en la que Bukele se reunió con Trump siendo presidente de los Estados Unidos.

Cadenas internacionales informaron que los republicanos, en varias partes de Estados Unidos, ya daban por ganador a Trump. Algunos medios reportaron algunas celebraciones, pero los resultados todavía no han sido oficializados por la autoridad electoral y el conteo de votos no ha finalizado.

Posteriormente Trump dio un discurso a medida que avanzaba el conteo electoral, mientras que su rival, la vicepresidenta Kamala Harris, suspendió su discurso ante la desventaja frente al expresidente.

"Resultó ser una buena elección. Tendremos unos excelentes cuatro años y daremos vuelta al país", dijo Trump ante sus seguidores.

Durante la campaña electoral, Donald Trump emitió discursos contra la comunidad migrante y responsabilizó a los países de la región centroamericana de enviar a criminales, específicamente a pandilleros salvadoreños.

Congratulations to the President-Elect of the United States of America, @realDonaldTrump 🇺🇸



May God bless and guide you. pic.twitter.com/kl1lr0Dwv4