Bukele explica por qué está destruyendo las tumbas de pandilleros en El Salvador y hace una analogía con los nazis en Alemania

“Destruir a las pandillas que estaban tan enraizadas en la sociedad salvadoreña, no es un trabajo fácil; de hecho, siempre se creyó que era imposible. Lograrlo requiere de muchas acciones simultáneas”, dijo el mandatario salvadoreño en Twitter, mensaje que hizo acompañar de un video en donde se ve a unos hombres en el proceso de destrucción de las lápidas.

Los encargados de destruir la simbología de pandillas en lo cementerios fueron reos que están resarciendo de esa manera el daño que han ocasionado en el país, refirió Bukele.

Esta acción causó rechazo de algunas organizaciones internacionales y de derechos humanos que criticaron la acción del gobierno salvadoreño y la calificaron como violatoria de los derechos de los pandilleros y sus familiares.

En un video difundido el jueves último en su cuenta de Twitter, Bukele aclaró por qué están destruyendo las lápidas en las tumbas de los pandilleros.

El Salvador está bajo un régimen de Excepción que permite a las autoridades una “guerra” frontal contra las pandillas.

En el video, Bukele recuerda que hace poco la Dirección de Centros Penales sacó a los reos para que fueran a destruir las lápidas las tumbas de los de los pandilleros.

Afirma que esa acción fua aplaudida por las personas de El Salvador e incluso en otros países, pero que “inmediatamente saltaron algunas organizaciones internacionales y derechos humanos” para cuestionar por qué estaban violando los derechos de los pandilleros muertos y de los familiares que van a visitar y adornarlos.

“En primer lugar, nosotros no estamos prohibiendo que los pandilleros tengan tumba, lo que estamos prohibiendo es que la tumba diga Mara Salvatrucha o que diga pandilla o Barrio 18, simple y sencillamente porque en El Salvador, a partir de la aprobación de la ley de proscripción de pandillas, están prohibidos esos símbolos”, dijo Bukele en su video.

“No se puede tener símbolo de pandilla en ningún lado, ni en el graffiti, ni en la casa ni en el cuerpo, ni en la tumba”, aseguró Bukele.

¿Por qué destruimos las lápidas en las tumbas de los pandilleros?

La comparación con Alemania

En el video de Bukele puso como ejemplo de su lucha contra las pandillas el caso de Alemania con los nazis.

“Cuando los aliados le ganaron al nazismo en Alemania, una gran cantidad de los alemanes eran nazis, obviamente, entonces para desnazificar Alemania se implementaron varias estrategias fuertes que todavía están vigentes.. esas leyes en Alemania y una de ellas por ejemplo es que no se puede tener una esvástica u otra simbología nazi”, comentó Bukele.

Añadió que los alemanes no solo prohibieron la simbología nazi en papel sino que fueron a todo el país a destruirla en edificios públicos, estampillas, cartas, papel membretado, rótulos, banderas, vehículos etc.

“Todo todo lo que tuviera simbología nazi tenía que ser destruido, incluyendo las tumbas. ¿Por qué?, porque para romper algo que estaba tan entrelazado con la sociedad alemana no sólo bastaba con capturar a los líderes de los nazis y matarlos como hicieron ellos, sino que había que borrar toda la ideología nazi de la sociedad alemana”, afirmó Bukele.

“El día de hoy, en el año 2022, todavía es ilegal en Alemania portar una esvástica, un símbolo nazi…es prohibido en Alemania. Tampoco se puede hacer una manifestación que diga ¡arriba Hitler!, es prohibido”, comentó Bukele.

Señaló que Alemania tenía que borrar el nazismo y para eso tenían que ser duros con esa ideología y no únicamente apresar a los nazis.

“Nosotros en El Salvador sí hemos tenido problema de pandillas, es similar porque no sólo han hecho mucho daño, como los nazis, no sólo eso, son despiadados como los nazis, no sólo han sido crueles, como los nazis, sino que además están entrelazados en la sociedad salvadoreña están en todos lados, hasta en los cementerios”, concluyó el mandatario salvadoreño.