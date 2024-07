Esta iniciativa busca reducir la dependencia de importaciones y mejorar la soberanía alimentaria en un contexto de aumento del costo de la canasta básica desde su mandato.

"Lo siento, chicos, sé que me estoy siendo completamente Hugo Chávez" (I'm sorry, guys, I know I'm going full Hugo Chavez here), publicó Bukele en un mensaje en inglés en la red social X.

We are doubling the number of Farmers’ Markets, and the producers and importers tell me they can lower prices even more due to the increase in sales and the fact that they can now also buy their supplies wholesale. Additionally, producers in other countries are contacting them…