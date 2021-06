Bukele propone que El Salvador sea el primer país del mundo en aceptar la criptomoneda

El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció este 7 de junio que se construirá una “infraestructura satelital” para que sea posible usar Bitcoin en las zonas rurales con problemas de conexión.

El presidente salvadoreño hace este anuncio después de asegurar durante el fin de semana que enviará un proyecto a la Asamblea Legislativa para que esta criptomoneda sea legal en El Salvador.

Bukele cuenta con los votos suficientes en el Congreso para aprobar la iniciativa que ha provocado opiniones encontradas en el país centroamericano.

En El Salvador es legal utilizar el colón salvadoreño. Sin embargo, ha dejado de utilizarse y el dólar estadounidense ha ocupado su lugar. Si la medida es aprobada, El Salvador se convertiría en el primer país del mundo en adoptar esta criptomoneda.

El mandatario publicó en su Twitter que la infraestructura satelital servirá para que los salvadoreños que habitan en zonas rurales puedan conectarse a internet y a la red Bitcoin.

Bukele agregó que la iniciativa Blockstream “contribuirá con su tecnología para hacer de la nación un modelo para el mundo”.

El mandatario planea que este criptoactivo se utilice para la transferencia de remesas de dinero que envían los salvadoreños residentes en Estados Unidos. De esta manera, evitarían el pago de comisiones. Sin embargo, no se ha aclarado la forma en la que los usuarios salvadoreños de Bitcoin no pagarían las comisiones que la misma red establece.

Además, tampoco se han definido las medias que tomaría el país centroamericano para evitar que la criptomoneda fuera utilizada para actividades criminales, tales como las extorsiones de las pandillas.

Después del anuncio del apoyo de Blockstream, Bukele compartió en su Twitter un mensaje de Justin Sun, uno de los fundadores de la “blockchain” de Tron y director ejecutivo de BitTorrent.

Sun aseguró que “El Salvador es ahora una nación criptográfica” y añadió que Tron “se convertirá en la primera organización de criptografía en establecer una oficina en El Salvador”.

Sun también publicó en su cuenta de Twitter que “los inversores y empresarios criptográficos comenzarán a mudarse a El Salvador”.

Crypto investors and entrepreneur will start to move to El Salvador! #Bitcoin

— Justin Sun 🅣🌞 (@justinsuntron) June 6, 2021