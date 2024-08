La revista TIME reservó la portada de su última edición al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y en ella incluye una entrevista en la que el político centroamericano habló sobre varios aspectos de su gobierno.

Vestido con chaqueta y camisa oscuras, y muy alejado ya del semblante de político milenial que trataba de transmitir hace un lustro, Bukele apareció en la portada de TIME con gesto confiado y manos entrelazadas sobre la mesa del despacho presidencial.

Durante esta charla, la cual tuvo lugar el pasado 25 de julio, Bukele dio su opinión sobre las personas que lo tachan de “autoritario” al reelegirse como presidente de El Salvador en febrero.

“Sí, claro. Lo que sucede es que un partido único impuesto no es compatible con la democracia. ¿Qué puedo escogerse si solo hay un partido? Habrá otros que lo defenderán y tendrán sus puntos. Yo creo que un partido único impuesto por legislación, no es compatible con la democracia, pero cuando hay un partido hegemónico, como es el caso nuestro—tal vez la referencia que tú hiciste fue al discurso de victoria el día de las elecciones—la definición correcta sería partido hegemónico, muy hegemónico”.

“Tenemos el 90% de las sillas en el congreso y el 95% con los aliados, la oposición tiene el 5%, tres diputados de 60. Es un partido sumamente hegemónico, casi único, pero la diferencia es que ha sido 100% democrático. No solo porque tuvimos elecciones, porque he escuchado también gente que dice. El hecho que haya elecciones, no garantiza que sea democracia", aseguró.

“En la elección del 2024 se mantuvo básicamente el mismo tribunal electoral, los mismos partidos políticos, participó el partido que estuvo en el poder los 10 años antes de nuestro Gobierno, participó el partido que estuvo en el poder los 20 años antes que ese, participó el partido que estuvo en el poder los cinco años antes que ese y participó el partido que estuvo en el poder los 20 años antes que ese”, indicó Bukele.

Además, Nayib Bukele aseguró que el proceso electoral 2024, en el cual volvió a obtener la presidencia de El Salvador, fue democrático y “reflejó la decisión del pueblo”.

“Incluso, los observadores internacionales que teníamos, no recuerdo exactamente cuántos, pero más de 3.000 observadores internacionales aquí en terreno, aparte de las organizaciones, pero organizaciones como la Unión Europea, como la OEA, que son las que más vigilan las elecciones, todos han dicho que el resultado de la elección, dijeron sus peros incluso. Dijeron, "Finalmente, después de todo, podemos garantizar que el resultado de la elección refleja el sentir y la decisión del pueblo salvadoreño". Eso no lo dije yo, lo dijo la Unión Europea”, comentó el presidente salvadoreño.

Para finalizar, Bukele prometió que no se postulará para un tercer mandato debido a que no lo puede hacer por la prohibición de la Constitución.

"Yo no puedo postularme a presidente de nuevo, de acuerdo a la Constitución por la prohibición del Artículo 152. Además, tengo el acuerdo con mi esposa de que este (mandato) es el último", concluyó.

El presidente salvadoreño, cuyo mandato termina en 2029, aludió así a un artículo de la Constitución de su país que ha sido muy polémico en los últimos años por cómo el líder del partido Nuevas Ideas consiguió sortearlo para concurrir a la reelección.

La Constitución prohíbe ser presidente en dos períodos consecutivos, y para sortear esa prohibición, en diciembre de 2023, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una solicitud de Bukele de dejar el cargo durante seis meses y centrarse en la campaña presidencial, evitando ser considerado legalmente como presidente en ejercicio y, por ende, postularse para otro mandato.