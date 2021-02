Cambio climático y bioterrorismo: las nuevas amenazas para la humanidad, según Bill Gates

Bill Gates en la entrevista con el canal de YouTube, Veritasium. (Foto Prensa Libre: captura de video)

Bill Gates, fundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo, se ha caracterizado por su visión e interpretación de la realidad mundial y fue uno de los primero en hablar de una amenaza mundial que originaria una enfermedad infecciosa.

En una conferencia que dio en el TED en 2015 y en un evento organizado en el 2018 por la Sociedad Médica de Massachusetts y The New Englad Journal of Medicine habló sobre una enfermedad infecciosa que generaría una crisis sanitaria, tal y como la está viviendo todo el mundo con la pandemia del coronavirus.

En esa oportunidad, Gates dijo que “hay áreas, como la prevención, donde no se está avanzando ante una eventual pandemia. Y debería preocuparnos a todos, porque si la historia nos ha enseñado algo, es que habrá otra pandemia mundial. Si algo matará a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, es probable que sea un virus altamente infeccioso en lugar de una guerra”.

Las nuevas amenazas

Según Gates, también conocido por su trabajo filantrópico en su fundación Bill y Melinda Gates, hay dos amenazas a las que se podría enfrentar a humanidad en los próximos años, el cambio climático y el bioterrorismo.

Los detalles sobre estas nuevas crisis las dio Bill Gates en una entrevista que concedió al científico Derek Mulleren, en el canal de YouTube Veritasium.

Cambio climático

El millonario dice que en cuanto al cambio climático el panorama no es nada alentador y ha asegurado que el número de muertes anuales será incluso mayor que el que ha ocasionado la actual pandemia del covid-19.

En 2060 el cambio climático podría ser tan letal como el coronavirus y en 2100 podría ser cinco veces más letal, según Gates.

Bioterrorismo

El millonario dice que este tema es muy “incómodo” y mucha gente prefiere no hablar del tema, pero que ciertamente “existe una posibilidad de que alguien que quiera causar mucho daño y dolor sea capaz de crear un virus cuyas implicaciones, a diferencia de lo que sucede con el covid-19, vayan mucho más allá”.

Agrega que es muy probable que el mundo tenga que enfrentarse con otras pandemias, y que la forma en la que nos preparemos será fundamental para evitar que el número de muertes sea igual a las que se están viviendo ahora.

Esta es la entrevista (en Inglés) que le hicieron a Bill Gates.