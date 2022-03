Camila Vallejo: los símbolos feministas que la nueva vocera del gobierno de Chile reveló sobre su atuendo

La razón de ese eco en las plataformas sociales fue debido a que la nueva vocera del gobierno chileno se presentó con un atuendo bastante particular que fue bien recibido por los internautas, no solo por el diseño sino por los “detalles feministas”, que transmitía con sus prendas.

Vallejo llegó a la ceremonia con un traje de dos piezas, un pantalón y una chaqueta en donde resaltaba el color lila. Muchos internautas aseguraron que la ministra escogió esos colores para representar la lucha femenina.

@Vistelacalle, una cuenta de Instagram dedicada al campo de la moda, presentó una entrevista con Tatiana Campos, la diseñadora de Palo Santo, marca de ropa que se encargo de elaborar el atuendo de Vallejo.

“El traje fue hecho a medida para ella. Camila quería vestirte de morado”, dijo.

“Ella me había comprado antes. Yo le escribí para preguntarle si tenía el look para el cambio de mando, y me contó que estaba muy ocupada y que no había podido ver este tema. Entonces me ofrecí a hacerle el traje. La tela es 100% algodón, lila. Es una tela antigua“, asegura la diseñadora.

Simbolismos

Varios usuarios en redes sociales comentaron positivamente el atuendo de la ministra Camila Vallejo, pero también hicieron hincapié en los “simbolismos del feminismo“, que poseía el atuendo, sobretodo en el color lila.

Un usuario en Twitter asegura que el color lila siempre ha sido símbolo del feminismo y explica que hay muchas teorías con respecto a los orígenes que atribuyen ese color con la lucha feminista.

Una de las teoría asegura que el lila es también un símbolo de la igualdad de género, ya que combina dos colores que se han atribuido por mucho tiempo al género masculino y femenino, el azul y rosado respectivamente.

Pero también mencionó la tragedia ocurrida el 25 de marzo de 1911 en Estados Unidos, donde la fábrica textil de Triangle Shirtwaist se incendió y fallecieron 146 trabajadoras y que impulsó la lucha a favor de los derechos de la mujer en la actualidad

Sobre el vestuario de Camila Vallejo. Tal como ocurrió con su traje rosado cuando fue oficializada como ministra de Boric, otra vez elige un tono con un fuerte significado en el feminismo. Algunos lo ven ven morado, violeta o lila. Los tres han simbolizado esta lucha. Abro hilo. — salinastoledo (@JuanLuisSalinas) March 11, 2022

Además, a través de sus redes sociales oficiales, Camila Vallejo mostró otros detalles en su vestuario que además de combinar con su atuendo, también tenían un mensaje específico.

El pin que lleva Camila Vallejo y que combinaba con su traje color lila tenía un mensaje feminista. (Foto Prensa Libre: @camilantoniamaranta)Uno de estos accesorios era un pin con la descripción “pelea como chica“, además del pin oficial. También la ministra mostró una pulsera con la frase “Gracias a la geografía“, y el nombre de todas sus amigas.

“Así que mis amigas del alma me acompañan en este día tan importante“, comentó sobre su accesorio.

¿Quién es Camila Vallejo?

Vallejo es una geógrafa y política proveniente de Santiago, Chile. Antes de ser Secretaria General de Gobierno era diputada de la República, representando al distrito número 12 de la Región Metropolitana de Santiago.

Lista nuestra primera foto oficial como Equipo de Gobierno. #CambioCiudadano pic.twitter.com/K0G3fidNxE — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) March 11, 2022

Fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en los años 2010 y 2011 y fue una de las principales líderes en diversas movilizaciones estudiantiles y teniendo buen recibimiento por parte de la opinión pública.

En 2014 asumió como diputada del Congreso Nacional, y se encargó de integrar comisiones para el desarrollo al medio ambiente, ciencias, tecnología y educación.