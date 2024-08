Justo antes de que Harris aceptara la nominación demócrata en la Convención Nacional Demócrata el jueves 22 de agosto, la jefa de la campaña, Jen O'Malley Dillon, confirmó que la campaña había superado oficialmente los US$500 millones. "En poco más de un mes desde el lanzamiento de nuestra campaña, el equipo Harris-Walz ha recaudado US$540 millones, estableciendo un récord para cualquier campaña en la historia", subrayó Dillon.

Este impresionante total se logró después de que la vicepresidenta Harris iniciara su campaña, tras el retiro de Joe Biden de la contienda presidencial el 21 de julio y su respaldo explícito a Harris. El anuncio se produce en la recta final hacia las elecciones del 5 de noviembre, donde Harris se enfrentará al republicano Donald Trump.

La campaña de Harris ha mostrado una notable capacidad para movilizar tanto a grandes como a pequeños donantes, marcando un giro positivo respecto al período de incertidumbre que siguió al debate de junio entre Biden y Trump.

"Inmediatamente después de su discurso en la Convención, experimentamos nuestra mejor hora de recaudación de fondos desde el lanzamiento de la campaña", indicó O'Malley Dillon. Además, un tercio de las donaciones provinieron de simpatizantes que contribuyeron por primera vez.

Según la plataforma de recaudación ActBlue de fondos sin fines de lucro que apoya a campañas y organizaciones, así como los pequeños donantes que las respaldan, esta recaudación sin precedentes es un claro indicio de la energía y el compromiso con el movimiento demócrata en EE. UU.

🚨BIG #DNC2024 NEWS: 🕛As of 12:00 PM ET today, the ActBlue platform processed over $100 million in fundraising for Democrats across the country during #DemConvention week. 📝$7.2 million was raised between 11:00 PM and 12:00 AM ET alone during VP Harris' acceptance speech. pic.twitter.com/WnC5XhayuB

Mientras tanto, el expresidente Donald Trump, cuya campaña se vio afectada por el retiro de Biden, declaró haber recaudado US$327 millones en efectivo a principios de agosto.

Por su parte, Donald Trump publicó este domingo 25 de agosto un mensaje en su perfil de X.com criticando la gira que Kamala Harris tiene programada para finales de agosto en Georgia.

