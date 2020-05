Canadá prohíbe la venta y el uso de armas de fuego de asalto

La venta, posesión y uso de más de mil 500 tipos y variantes de armas de fuego de tipo militar está prohibida a partir de este viernes en Canadá, anunció el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, tras la matanza de hace dos semanas en el este del país, donde fallecieron 22 personas.

Trudeau afirmó durante una rueda de prensa que tragedias como la de Nueva Escocia, que calificó como “la mayor masacre en la historia” de Canadá, obligan al Gobierno a actuar, porque están sucediendo cada vez con mayor frecuencia.

El primer ministro enumeró los principales tiroteos masivos que han ocurrido en el país desde que en 1989 un hombre armado con un fusil semiautomático asesinara a 14 mujeres en la Universidad Politécnica de Montreal.

“Estas tragedias todavía resuenan. Dar forma a nuestra identidad, tiñen nuestra conciencia, convierten en adultos a los niños y la verdad desgarradora es que están sucediendo cada vez con más frecuencia”, dijo un sombrío Trudeau.

Assault-style firearms designed for military use have no place in our communities. That’s why we banned 1,500 of them today. Get the details here: https://t.co/8EEsbW7qdf

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 1, 2020