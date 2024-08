La captura histórica de Ismael ‘el Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López , dos liderazgos del mexicano Cartel Sinaloa, fue “una operación entre cárteles” de la droga y no hubo intervención ni del Gobierno mexicano ni el estadounidense , reveló este viernes el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

El embajador de Estados Unidos en el país detalló en conferencia de prensa que, Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, también preso en Estados Unidos, se entrego voluntariamente a las autoridades.

En tanto, precisó que el Mayo Zambada presentaba rasgos de haber sido llevado “contra su voluntad”.

“La evidencia que vimos nosotros, cuando llegó él (el Mayo) a Santa Teresa, a Nuevo México, al aeropuerto (el pasado 25 de julio), es que el Mayo lo habían llevado así contra su voluntad”, comentó.

El Embajador de Estados Unidos acaba de confirmar que Joaquín Guzmán López se entregó voluntariamente a EU: "El Mayo" Zambada, literal les "cayó del cielo", fue secuestrado y entregado contra su voluntad, lo que confirma una posible traición de su Ahijado

Además, si bien sostuvo fue una operación entre los cárteles de la droga en México, donde uno entregó al otro, destacó la colaboración y presión que ejercen en conjunto los Gobierno de México y Estados Unidos contra las organizaciones criminales que operan de los dos lados de la frontera.

Mi declaración acerca de los hallazgos sobre la custodia de Ismael Zambada García "El Mayo" y Joaquín Guzmán López #SeguridadCompartida



👉 https://t.co/uLrKBQrLRM pic.twitter.com/vMof6OLfGR — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) August 9, 2024

“Estas dos cosas son históricas (ambas capturas), pero no hubiera pasado lo que pasó, si no hubiera sido por el esfuerzo conjunto que llevamos con México”, enfatizó.

Además, agradeció al Gobierno de México “por lo que ha hecho para crear las condiciones que estamos teniendo en estos éxitos”.

Este viernes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó en su conferencia de todos los días que el Gobierno estadounidense “no ha cooperado con información” sobre las detenciones de estos capos mexicanos desde hace más de dos semanas.

Ante ellos, Salazar aclaró que los informes sobre sus detenciones han sido compartidas con México y en específico refirió que “se han presentado también a la Fiscalía de México”.

"Joaquín Guzmán López se entregó; Ismael 'El Mayo' Zambada fue llevado contra su voluntad. Fue una operación entre cárteles. El vuelo salió de #Sinaloa": @USAmbMex, embajador de #EstadosUnidos en México.

📹 @RalEstrella1 pic.twitter.com/iWZH5IvWJB — La Silla Rota (@lasillarota) August 9, 2024

El embajador estadounidense insistió en que en esta operación no se destinaron recursos económicos ni humanos por parte del Gobierno de Estados Unidos.

“No hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación, no fue un avión de EE.UU., no fue un piloto de EE.UU., no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México”, explicó.

Además, compartió que no se planificó ese vuelo y que el avión en el que llegaron los lideres del Cártel de Sinaloa partió desde el estado de Sinaloa, noroeste de México, la base de esta organización criminal en el norte del país.

Salazar confesó que esta acción sorprendió a las autoridades estadounidenses, las cuales dijo, se pusieron de inmediato en contacto con “colegas” y “amigos” del Gobierno mexicano para llevar a cabo su proceso frente a la Justicia en EE.UU.

Tras su detención, el Mayo Zambada se declaró no culpable a través de su abogado de los 14 delitos que se le imputan, que incluyen cargos por narcotráfico y lavado de dinero, y provienen de una acusación presentada en 2012 en Estados Unidos.

El cofundador del Cártel de Sinaloa fue detenido tras bajar de una aeronave que lo llevó hasta Estados Unidos sin que el narcotraficante tuviera conocimiento de ello, acompañado por uno de los hijos del Chapo Guzmán, antiguo socio de Zambada.

El jueves de la semana pasada, compareció para una audiencia procedimental en El Paso (Texas) en la que solo habló una vez y fue para decir “sí”, en respuesta a una pregunta de la jueza sobre posibles “conflictos de intereses” de su representación legal.

Según su abogado, Zambada será trasladado desde Texas a Nueva York para ser juzgado allí.

Aunque aún no se ha concretado la fecha en la que el capo de la droga será enviado a Nueva York, se sabe que existe ya una acusación pendiente contra Zambada en el Distrito Este de Nueva York (Brooklyn), el mismo donde su otrora socio Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán fue condenado a cadena perpetua.