Capturan a más de 60 miembros de la pandilla Latin Kings en Estados Unidos

En ese periodo, las autoridades recabaron pruebas de que los Latin Kings “traficaron drogas, conspiraron para asesinar a más de 10 víctimas y cometieron crímenes violentos, incluidos varios robos, tiroteos, apuñalamientos e intimidación de testigos”, detalló la fiscalía en un comunicado.

Inculpados de conspiración criminal (RICO, por sus siglas en inglés), tráfico de drogas y posesión de armas y municiones, 62 integrantes y asociados de la pandilla se enfrentan a decenas de años de cárcel si son hallados culpables, así como a multas millonarias.

Unos 500 policías llevaron a cabo 59 arrestos, incluidos los de los máximos jefes de la región este, Michael Cecchetelli, alias “Rey Merlín”, de 40 años, y Esther Ortiz, alias “Reina India”. Otras tres personas aún están prófugas, dijo una portavoz del fiscal de Massachusetts Andrew Lelling.

La división del FBI en Boston informó que “durante una de las detenciones en New Bedford fueron recuperados dos niños desaparecidos: un niño de 14 años de New Bedford y un niño de 16 años de Fall River”.

Some of the weapons seized from Latin Kings gang members as part of Operation Throne Down, according to US Attorney’s office. pic.twitter.com/UgLyX6aAWn

