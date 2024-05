A las 17:27 (hora de Beijing) despegó el cohete Gran Marcha-5 con la sonda lunar desde el Sitio de Lanzamientos de Naves Espaciales de Wenchang en la provincia Hainan, en la sur de China, anunciaron las autoridades.

El Gobierno de Estados Unidos considera que esta misión es el último paso del ambicioso programa espacial de Pekín, el cual podría enmascarar objetivos militares y un intento de dominar el cosmos.

Aproximadamente a los 37 minutos del despegue, la sonda se separó del cohete y entró en la órbita prevista de transferencia Tierra-Luna, según la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA, en inglés).

“Si la sonda Chang’e-6 logra su objetivo, proporcionará a los científicos las primeras pruebas directas para comprender el entorno y la composición de los materiales de la cara oculta de la Luna”, declaró Wu Weiren, miembro de la Academia de Ingeniería de China y diseñador jefe del programa de exploración lunar, para la agencia Xinhua.

La misión de la sonda lunar consta de 53 días con la complejidad de hacer despegar una nave desde la parte nunca visible de la Luna.

“Chang’e-6 recogerá muestras de la cara oculta de la Luna por primera vez“, dijo a los periodistas Ge Ping, vicedirector del Centro de Exploración Lunar e Ingeniería Espacial del país asiático.

La nave debe aterrizar en la inmensa cuenca Aitken, uno de los mayores cráteres de impacto conocidos en el sistema solar. Una vez allí debe recoger rocas lunares y llevará a cabo otros experimentos en la zona de aterrizaje.

Finalmente, la sonda deberá despegar de la Luna y tomar el camino de vuelta a la Tierra.

Chang’e-6 es solo la primera de las tres misiones no tripuladas a la Luna que planea China en esta década.

Su sucesora, Chang’e-7, explorará el polo sur de la Luna en búsqueda de agua, y Chang’e-8 intentará establecer la viabilidad técnica de construir una base allí.

Bajo la presidencia de Xi Jinping, China ha destinado, en la última década, enormes recursos a este programa y se ha fijado ambiciosos objetivos para cerrar la brecha con las dos potencias en este campo, Estados Unidos y Rusia.

El gigante asiático ha conseguido destacados hitos:

From the vast ocean to the far side of the moon, China’s Fujian aircraft carrier and Chang’e 6 lunar mission are not just feats of technology but testament to an unwavering determination to better protect the world and understand the universe. 🌊🌕🚢🚀 pic.twitter.com/KQhzQMJh7d