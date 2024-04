El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante los últimos años, ha sido relacionado con la escena musical en México.

La organización criminal que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, mantiene una relación cercana con algunos artistas mexicanos, de acuerdo a múltiples reportes.

Sin embargo, desde agosto de 2023 el cártel de las cuatro letras comenzó a manifestar su descontento con los corridos tumbados, género que se ha hecho popular a nivel mundial.

Una de las razones por las que el CJNG está en contra de este tipo de música es debido a que generalmente narran las hazañas de integrantes de su eterno rival: el Cártel de Sinaloa.

El CJNG "le declaró la guerra" a los corridos tumbados, por lo que varios cantantes de este género mexicano han sido amenazados por sus integrantes, incluyendo a Peso Pluma y la agrupación Fuerza Regida.

Durante la madrugada del pasado martes 12 de septiembre de 2022, en Tijuana, Baja California, se desplegó una manta firmada por la organización de "El Mencho" con una fuerte amenaza dirigida al intérprete de Ella baila sola."

“Esto va para ti, Peso Pluma. Abstente de presentarte el día 14 octubre porque será tu última presentación por irrespetuoso y lengua suelta, te presentas y te vamos a partir tu madr*”, indica la narcomanta.

