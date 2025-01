Claudia Sheinbaum sugiere cambiar el nombre de Estados Unidos, en respuesta a Donald Trump

El pasado martes 7 de enero, el presidente electo Donald Trump expresó su idea de cambiar el nombre de la cuenca oceánica contenida entre los litorales de México, Estados Unidos y Cuba: "Vamos a anunciar el cambio porque nosotros hacemos la mayor parte del trabajo y es nuestro, ahora se llamará el de Golfo de América".

"Golfo de América, que nombre tan hermoso, mucho más apropiado que el Golfo de México", agregó el magnate neoyorquino, refiriéndose a la cuenca que se formó hace más de 200 millones de años como resultado de la "tectónica de placas", una teoría que explica la forma en la que está estructurada la porción externa y rígida de la Tierra.

El republicano no explicó cómo, ni cúando piensa concretar su propuesta del cambio de nombre; sin embargo, horas después de sus declaraciones, la legisladora Marjorie Taylor Greene afirmó que se presentaría un proyecto de ley para realizar el cambio: "El segundo mandato del presidente Donald Trump tendrá un gran comienzo", agregó.

Tal y como se esperaba, tan solo un día después de que el político de 78 años propusiera cambiar el nombre del Golfo de México, la presidenta mexicana Claudia Sheimbaum salió a responderle a su colega con una propuesta para que se le cambie el nombre al territorio de los Estados Unidos, basándose en el mapa de 1607.

Con una sonrisa en el rostro y mostrando un mapa americano de 1607, la presidenta Claudia Sheinbaum demostró que hace 417 años, la parte norte de México y la parte sur de Estados Unidos eran una sola unidad, por lo que propuso renombrar esa parte de Norteamérica, en donde se incluye a los estados de Texas, California y Arizona.

"¿Por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito verdad ¿o no?", plantéo la mandataria de México, quien le informó a la audiencia que desde 1607 la Constitución de Apatzingán es de la América Mexicana, razón por la que la parte sur de Estados Unidos debería ser llamada de esa manera de ahora en adelante.

Lea más: “El dinero no es la felicidad”, Sheinbaum sugiere que las series sobre el narco acercan a los jóvenes a los carteles

"Yo creo que ayer, con todo respeto, al presidente electo Donald Trump le mal informaron que en México todavía gobernaban Felipe Calderón (Presidente mexicano en 2006) y García Luna (Exsecretario de seguridad pública sentenciado por narcotráfico y delincuencia organizada), pero no. En México gobierna el pueblo", concluyó Claudia.

Posteriormente, la presidenta Sheinbaum recalcó que el nombre del Golfo de México está reconocido internacionalemente de esa manera, a pesar que los estados estadounidenses que tienen costa en este golfo son cinco: Florida, Alabama, Misisipi, Luisiana y Texas; junto con las dos provincias cubanas de Artemisa y Pinar del Río.

El famoso cuerpo de agua fue nombrado por primera vez como Golfo de México en los mapas europeos que datan del siglo XVI y posteriormente el nombre continuó utilizándose con frecuencia, tomando en cuenta que hay cinco estados mexicanos que tienen costa en este golfo: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Actualmente, existen acuerdos internacionales de delimitación fronteriza marítima establecidos por organizaciones como la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la Organización Hidrográfica Internacional, que reconocen el nombre de la zona como Golfo de México, por lo que parece que no se cambiará.

Wowww ‼️ Mexican President Claudia Sheinbaum responds to Trump on his proposal to change the name of the Gulf of Mexico — and points to a 17th century map of greater México.



“We are going to call it América Mexicana. It sounds pretty, no?”



pic.twitter.com/VBQQkQbO2l