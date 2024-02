Clima en EE. UU.: Nueva York se prepara para tormenta que podría dejar hasta 20 centímetros de nieve

La Alcaldía anotó que NYCEM emitirá un “aviso de viaje” a partir de la noche del lunes 12 hasta el martes 13, lo que significará que la nieve causará dificultades para viajar al producir visibilidad limitada, entre otras molestias, y que se ha activado el Plan de Emergencia de la Ciudad por Clima Invernal.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció este 12 de febrero que las escuelas públicas -la mayor red de todo el país- cerrarán sus aulas y que los alumnos se conectarán durante ese día de manera remota, tal y como se produjo en gran parte de la pandemia.

Winter Storm Watch for NYC: 4:00 AM to 6:00 PM on 2/13. 5 to 8 in of snow and 40 mph winds expected. https://t.co/oBGvYAYGD9 pic.twitter.com/I6SHCapbKD

