Comienza en Georgia el primer día de votación anticipada para las elecciones en EE. UU.

“Ya hemos batido un récord” con 154 mil 505 votos emitidos en persona a las 13H00 locales, dijo Gabriel Sterling en la red social X. “¡Números MASIVOS!”, añadió.

Por otro lado, un juez de este estado dictó este martes que los miembros de la junta electoral local deben certificar los resultados de los comicios aunque sospechen fraude y error, en cuyo caso han de recurrir a los tribunales.

La responsable electoral republicana Julie Adams, en una demanda respaldada por un grupo alineado con el candidato presidencial conservador Donald Trump, pedía al tribunal que declarara que la certificación de los resultados electorales era “discrecional”.

El juez Robert McBurney se opuso.

Looks like Georgia voters have really taken this message to heart. Great turnout today… #gapol pic.twitter.com/4Qaf9w40a7

“Si los superintendentes electorales fueran, como sostiene la demandante, libres de actuar como investigadores, fiscales, jurado y jueces y así- debido a una conclusión unilateral de error o fraude- poder negarse a certificar los resultados electorales, los votantes de Georgia quedarían reducidos al silencio“, escribió el magistrado.

This 1st day of early voting is a blowout. As of noon, we are at 122,049 voters so far today. The record 1st day was 2020, with 136,000 votes cast. We will be blowing past the previous First Day record. Great job counties, avg check in time is 55 seconds. #gapol pic.twitter.com/BnNOypaHid