Commander: así es el perro de Joe Biden que ha protagonizado más de diez incidentes contra agentes del Servicio Secreto

Tras la muerte de Champ, los Biden presentaron a su nueva mascota, Commander (Comandante, en español), otro perro de la misma raza.

En un vídeo, Biden fue captado lanzando una pelota y entrando a la Casa Blanca con el cachorro, acompañado de su esposa, mientras le dice a Commander “hey, amigo”.

Pero el “amigo” de Biden muerde, afirma la prensa estadounidense, que cita documentos del Servicio Secreto, a cargo de la seguridad de los altos funcionarios estadounidenses.

Los archivos fueron obtenidos a través de solicitudes de la organización conservadora Judicial Watch.

You can tell a lot about a person watching how they interact with dogs. 🐶 Dogs know

Joe Biden replaced biting Major dog with new Commander dog who has now bitten 6 people. 🐕

Joe could not even get Commander to sit. 🤦‍♀️ pic.twitter.com/NwIO9r6WEF

