¿Cómo afecta al bolsillo de los estadounidenses la huelga de los trabajadores portuarios?

En los puertos de Estados Unidos está en marcha una huelga en las costas este y del golfo en una protesta por los salarios y la automatización que, de prolongarse durante más semanas, podría reactivar la inflación y provocar escasez de suministros de bienes.

En la mañana de este jueves 3 de octubre, hasta 36 puertos de todo el país estaban cerrados después de que expirara el contrato entre los puertos y unos 45 mil miembros de la Asociación Internacional de Estibadores.

Los trabajadores comenzaron a hacer piquetes en el Puerto de Filadelfia poco después de medianoche, que fue cuando expiró el contrato de los trabajadores, quienes caminaron en círculo y en un cruce ferroviario fuera del puerto, además, dijeron que "no habrá trabajo sin un contrato justo".

Harold Daggett, presidente de Asociación Internacional de Estibadores, declaró que los trabajadores quieren un contrato justo que no permita la automatización de sus puestos de trabajo.

Si se prolonga, la huelga obligará a las empresas a pagar a los transportistas por los retrasos y hará que algunos productos lleguen con retraso para la temporada alta de compras navideñas, lo que podría afectar a la entrega de todo tipo de productos, desde juguetes o árboles de Navidad artificiales hasta vehículos, café y fruta.

La huelga tendrá probablemente un impacto casi inmediato en el suministro de importaciones perecederas como los plátanos, por ejemplo. Los puertos afectados por la huelga manejan 3.8 millones de toneladas métricas de plátanos al año, es decir, el 75% del suministro nacional, según la American Farm Bureau Federation.

