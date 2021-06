Cómo es la impresionante mansión que fue de Pablo Escobar y ahora es un lujoso hotel en Tulum (y cuál es su historia)

Pablo Escobar, capo colombiano, fue dueño de lugares elegantes y costosos en distintos países. Las propiedades aún llevan su legado histórico, como es el caso de Casa Malca, que desde hace algunos unos años funciona como un lujoso hotel en Tulum, México.

El nuevo propietario es Lio Malca, un coleccionista y mecenas neoyorquino. El hotelero, reconocido principalmente por su galería de Nueva York y su experiencia en obras de arte de Basquiat y Haring, se enamoró de Tulum casi por accidente. “Vine aquí por primera vez en 2012, el último año del calendario maya. Estaba explorando las diferentes ciudades de la zona ”, declaró hace unos años en una nota publicada en la web coolhunting.com.

Malca contó que terminó enfermando a unos pueblos de distancia, justo antes de llegar a Tulum. Cuando se despertó, recuperándose, después de su primera noche en la ciudad costera: “Salí de mi cabaña y toqué la arena y pensé: ¿dónde estoy? ¿dónde he estado? ”. El estadounidense extendió su viaje durante el año nuevo y comenzó a buscar propiedades, cita la misma web.

If you like this hotel check google Lio Malca. Also honorable mention KAWS. Do it for the culture.

— 🗡⛓🧬tech.sauce🧬⛓🗡 (@calitweetsauce) April 29, 2020