Cómo Trump logró sorprender a las encuestas que pronosticaban un resultado justo contra Harris

La victoria de Trump supuso un aumento de su apoyo en varias regiones y grupos demográficos, pero los expertos dicen que las firmas encuestadoras no lograron predecir con precisión los resultados en estados que votaron significativamente diferente a las elecciones de 2020.

“Lo hicieron bien en los estados en disputa, pero… fracasaron en dar la información clave de que Trump prevalecía en todo el mapa“, dijo Michael Bailey, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Georgetown.

En más de 90% de los condados del país hubo mayor votación por el multimillonario republicano que en 2020, según The New York Times.

En general, las encuestas habían pronosticado márgenes muy estrechos en los duelos en los siete estados bisagra que deciden las reñidas elecciones estadounidenses. El miércoles se proyectaba que Trump ganaría cinco de esos estados con ventaja de entre uno y tres puntos porcentuales.

Según esas proyecciones, el expresidente va camino a quedarse con esos siete estados.

“Puede que se haya subestimado un poco a Trump, pero creo que en conjunto las encuestadoras terminaron haciéndolo bastante bien; no ocurrió un gran error“, matizó Kyle Kondik, analista político de la Universidad de Virginia.

“Los sondeos sugirieron que Trump tenía una oportunidad decente de ganar, y ganó“, añadió.

El desempeño de los encuestadores estuvo bajo la lupa este año, luego de que no anticiparan la victoria de Trump en 2016 y de sobreestimar el margen ganador del presidente demócrata Joe Biden en 2020.

“Esta vez Trump fue subestimado aproximadamente por dos puntos” en estados clave, dijo Pedro Azevedo, director de encuestas en Estados Unidos en AtlasIntel.

