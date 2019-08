Con este tiempo de retraso fue entregado el primer Beetle Final Edition vendido en Amazon

Automotor que transportaba la entrega del Beeetle Final Edition, en México. (Foto Prensa Libre: Tomada de Milenio).

Jasso hizo el pedido hace casi dos meses, “Me dicen que hubo un retraso porque una patrulla de tránsito los detuvo, pero yo tengo una junta”, dijo al Diariocambio.com

El 14 de julio pasado, el sitio FayerWayer anunció que Amazon vendería los últimos Volkswagen Beetle fabricados en México.

Añade que este tipo de vehículo es uno de los autos más icónicos y representativos del siglo 20, ya que durante 81 años gozó de una de las trayectorias más longevas en la industria automotriz.

Larga espera

La historia de Jasso se vivió en la colonia la Florida, en el Estado de México, donde el encargado de la casa estaba ansioso por la llegada del auto que compró su jefe.

“Fue muy sencillo. La verdad que si estás dado de alta en Amazon—y ¿quién no está dado de alta en esa plataforma?— Todo es muy sencillo, me llevó escasamente tres minutos en comprarlo”, resaltó Jasso.

Este comprador de 44 años no podía ocultar su emoción por ser el primero en recibir un auto por compra a domicilio, pero los minutos pasaban y el pedido no llegaba.

Algo interesante de Jasso es que desde hace 18 años comenzó a coleccionar autos de la marca Volkswagen y una de sus metas era adquirir un Beetle Final Edition color beige a través de Amazon, color que estaba agotado.

El comprador explicó: “Yo tenía una tarjeta de crédito que me habían robado registrada en la plataforma y fue todo un show porque tuve que hablar al día siguiente para que me hicieran un cambio. Así que la gente del call center de Amazon me ayudó, me volvió a redireccionar el carro y así fue como lo compré”, dijo el comprador a Diariocambio.com.

Joaquín Jasso describe la compra como “padre” pues presume ser el primero en conseguir un auto de esta edición de los últimos 65 que fabricó Volkswagen para México en su planta de Puebla, y que la automotriz alemana decidió vender a través de Amazon a un precio de 410 mil 065 pesos.

Mientras el comprador narraba sus experiencias con estos autos, pasaban los minutos y el pedido no llegaba, por lo que se retiró de su casa a una reunión.

Cuando el comprador estaba ausente el auto fue llevado con 45 minutos de retraso y Jasso no pudo ocultar su alegría al verlo cuando retornó a su hogar.

Mientras que, los encargados de entregar el auto argumentaron que la tardanza se debió a un retraso en la llegada de la caja a sus instalaciones y a una detención por parte de unos sorprendidos policías de tránsito, que no habían visto algo semejante.