Según el procedimiento, el juez Juan Merchan leerá a los doce miembros del jurado unas instrucciones detalladas de lo que pueden y no pueden hacer mientras duren las deliberaciones, y tras ello los enviará a deliberar a puerta cerrada.

La última en tomar la palabra fue la Fiscalía, que durante la tarde subrayó que a Donald Trump lo acorralan pruebas irrefutables de que falsificó documentos para silenciar a una actriz porno y proteger su carrera presidencial en 2016.

El abogado Joshua Steinglass, en su último intento de dejar huella en el jurado antes de que decidan si Trump es “culpable” o “no culpable”, pintó a Trump como el centro de este juicio penal, el primero a un exmandatario en la historia de EE.UU.

“En realidad, Michael Cohen (el antaño abogado y mano derecha de Trump que hizo el pago a Daniels) era más un ‘conseguidor’ del acusado que su abogado (…) Un tipo ‘con las botas en el barro’ que podía acosar a la gente y amenazarla con demandas”, anotó Steinglass.

Los cargos por delitos graves contra Trump se derivan de pagos a Cohen para reembolsar como un gasto legal el pago que el abogado hizo a la estrella porno Stormy Daniels.

