Terronce Morris, de 42 años y radicado en Missouri City (Texas), fue sentenciado a 57 meses de prisión por un plan de fraude tramado junto a otro cómplice que “involucraba conciertos de música falsos con artistas famosos”, incluidos los citados.

Morris se había declarado culpable en febrero pasado de conspirar para cometer “fraude postal y electrónico y cargos agravados de robo de identidad”, según el comunicado del Departamento de Justicia.

Su compinche, Blake Kelly, de 37 años y radicado en Los Ángeles (California), se había declarado en enero pasado también culpable de los mismos cargos de fraude y robo de identidad agravado por “falsificar y utilizar la firma de J.B.” (Justin Bieber) “en contratos de conciertos falsos y fraudulentos”.

Ambos fabricaron contratos con firmas falsas de Justin Bieber, Billie Eilish y Post Malone, en los que aseguraban sus actuaciones para un festival de música, según recogió en febrero pasado el canal NBC News.

Según documentos judiciales, entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, Morris y Kelly obtuvieron de manera fraudulenta aproximadamente US$1,3 millones de una víctima, a la que persuadieron para que les diera el dinero para la supuesta producción de un festival de música con los artistas citados.

Terronce Morris and Blake Kelly pleaded guilty to aggravated identity theft and conspiracy to commit mail and wire fraud after they pitched a fake music festival before collecting $1.35 million.



