Coronadengue: qué se sabe del caso de infección simultánea de covid y dengue (y cuáles son los síntomas)

En realidad, es el segundo caso conocido, pues ya se presentó uno en Ecuador.

El sitio Marca Claro publicó un resumen con las preguntas y respuestas básicas sobre este nuevo fenómeno.

¿Qué es el Coronadengue y dónde se registró en 2022?

Una mujer en Argentina prendió las alarmas por tener fuertes síntomas respiratorios y mulculares después de unas vacacione sen Brasil. Su prueba de PCR dio positivo a covid y luego le detectaron dengue en su cuerpo.

¿Cuáles son los síntomas del Coronadengue?

En primera medida hay que aclarar que son dos enfermedades diferentes y un paciente puede padecer ambas en simultánea sin que esta se convierta en una mutación del virus. “Así las cosas, el covid y el dengue tienen síntomas similares como problemas respiratorios, tos, gripe, dolor muscular y mareos”, resaltó la publicación.

¿Es igual o más peligroso el Coronadengue que Delta u Ómicron?

El coronadengue no es una mutación del coronavirus como sí lo son delta y ómicron, por lo que no se puede comparar su peligrosidad. No obstante, padecer covid-19 y dengue al mismo tiempo resulta más riesgoso para un paciente con antecedentes respiratorios, aunque la mujer en Argentina se encuentra estable.

¿Cuál es la diferencia entre el covid y dengue?

La transmisión del primero se da ahora entre los humanos como si fuera una gripe, pero los síntomas más fuertes han bajado de intensidad con la vacuna.

Mientras que el dengue se da por picaduras de mosquitos en zonas tropicales.