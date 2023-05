Coronavirus en el mundo: Por qué los CDC dejarán de tener los datos sobre casos de covid como métrica principal

En la misma conferencia de la prensa, el subdirector principal de los CDC, Nirav Shah, informó de que la organización “tendrá menos autoridad para recopilar ciertos tipos de datos de salud pública” a partir del fin de la emergencia sanitaria, algo que implica que dispondrán de “menos datos” para su seguimiento.

The Public Health Emergency (PHE) Declaration for COVID-19 is ending on May 11, but CDC’s key recommendations stay the same:

📅 Stay Up to Date with COVID-19 Vaccines.

🤒 Get tested if you have symptoms or if you were exposed to COVID-19. https://t.co/4pW71kHfps

— CDC (@CDCgov) May 4, 2023