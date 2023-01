Covid-19: Antivacunas y el negocio de la “sangre pura” en redes sociales

Sangre purificada, sin vacuna

En sus mensajes, los internautas exigen la creación de bancos de sangre dedicados a las personas que no han recibido una inyección. Y una organización con sede en Zúrich (Suiza), llamada Safe Blood Donation, fundada por el naturópata George Della Pietra, promete en su página web proporcionar a sus clientes esta sangre purificada.

La asociación está ampliando su imperio web en Europa Occidental, Norteamérica, África y Asia. Difunde sus mensajes manipuladores a través de publicaciones pseudocientíficas y artículos con falsos testimonios de clientes satisfechos. En videos supuestamente explicativos, el naturópata muestra su deseo de “crear el primer banco de sangre del mundo de personas no vacunadas”.

“Me puse en contacto con los hospitales”, dice George Della Pietra en un video propagandístico. “Escribí a cientos de ellos preguntándoles si permitirían a sus pacientes elegir libremente a su donante, porque sólo en Europa hay millones de personas que han decidido que no quieren una transfusión de sangre que contenga la vacuna del ARN mensajero. Tal vez sean demasiado ansiosos, pero no importa, es su elección. Y me he enterado de que no, en todos los hospitales me han dicho que ya no lo permiten. Y mienten a sus pacientes diciéndoles que va contra la ley. Porque no he visto ningún cambio en la ley en los últimos 10 años, la ley sigue siendo la misma”.

Todo indica que es una estafa

Para hacerse miembro de Safe Blood Donation hay que pagar una cuota de inscripción de 50 euros y luego una suscripción anual de 20 euros. Esta organización reúne todas las características de una estafa. Desgraciadamente, esta propaganda, que se basa totalmente en la desinformación sobre las vacunas, está siendo difundida masivamente por los grupúsculos de “sangre pura”.

Pero las búsquedas en Internet de esta supuesta “pureza” no se limitan a la sangre. Otras publicaciones han aparecido en las redes sociales para encontrar donaciones de leche materna o incluso de esperma de personas no vacunadas.