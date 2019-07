Créase o no: desde 2021 los autos eléctricos deberán hacer ruido

La era de los vehículos eléctricos se acerca rápidamente, ya que ahora se consideran respuestas a la crisis ambiental. Sin embargo, a algunos conductores les preocupa, con razón, que los autos estén demasiado silenciosos y puedan provocar accidentes de tráfico.

Es posible que los peatones no escuchen los vehículos eléctricos totalmente silenciosos, y esto es especialmente peligroso para las personas con algún tipo de discapacidad visual.

Como respuesta a este conjunto de peligros, todos los nuevos modelos de vehículos eléctricos e híbridos fabricados y vendidos en la Unión Europea (UE) deberán estar equipados con un sistema de sonido acústico que imita ruidos de motores, aseguró CNN.

El gobierno del Reino Unido ha ordenado que los vehículos emitan un sonido producido por un sistema de alerta acústica de vehículos (AVAS) cuando retrocede o conduce a menos de 12 millas por hora. La medida fue aprobada por el Parlamento Europeo en 2014, y ahora que el período de transición de cinco años ha finalizado, el gobierno ha implementado la regulación para todos los vehículos eléctricos e híbridos nuevos en la UE a partir de julio de 2021.

El Real Instituto Nacional de Personas Ciegas del Reino Unido ha elogiado las nuevas regulaciones y ha twitteado que “después de años de campaña sobre este tema”, acogen con satisfacción los cambios.

Puede escuchar una versión de los ruidos de advertencia simulados de una nave espacial en el clip a continuación.

From today, all newly manufactured electric vehicles have to be fitted with a noise-emitting device. After years of campaigning on this issue, we welcome the new regulations. More from @theipaper: https://t.co/CF1uKl1qZw.

— RNIB (@RNIB) July 1, 2019