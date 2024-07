Además de su carrera como empresario, Donald Trump posee una trayectoria política clave en la historia contemporánea estadounidense, figurando en ella como el 45 presidente de dicho país para el período 2017-2021.

El pasado 15 de julio de 2024, medios internacionales confirmaron que el Partido Republicano había formalizado la nominación del expresidente de EE. UU. como su candidato para las elecciones del próximo noviembre.

Esto se llevó a cabo pese a lo ocurrido el 13 de julio de 2024, cuando Trump fue evacuado de un mitin que se efectuaba en Butler, Pensilvania debido al tiroteo ocurrido en el lugar.

Cabe resaltar que aún se desconoce quién será su oponente demócrata en las próximas elecciones de noviembre, ya que el actual presidente de EE. UU., Joe Biden, renunció a su candidatura.

Al anunciar su decisión, Biden aseguró que ofrecerá su apoyo y respaldo a la actual vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris para que se convierta en la oponente de Trump y próxima presidenta estadounidense:

“Hoy quiero ofrecer mi pleno apoyo y respaldo a Kamala para que sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirnos y vencer a Trump”, mencionó Biden en su cuenta de X, antes Twitter.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV